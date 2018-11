Zulte Waregem kan eindelijk nog eens winnen

Bij Standard was Maxime Lestienne de grote verrassing in de opstelling. De vleugelaanvaller mocht voor het eerst sinds augustus nog eens aan de aftrap beginnen, en dat op de positie van sterspeler Mehdi Carcela, die op de bank plaatsnam. Lestienne bedankte Preud'homme door in de 23e minuut met een kopbal te scoren op een voorzet van Collins Fai.

De Luikse vreugde was van korte duur. Hamdi Harbaoui kon profiteren van een woelige fase voor het doel van de bezoekers. Dat Harbaoui een gesel was voor de Luikse defensie bleek ook in de tweede helft. De Tunesiër bracht de thuisploeg in de 66e minuut met het hoofd op voorsprong. Drie minuten later stond Mamadou Sylla aan het kanon. De Senegalees nam de 3-1 voor zijn rekening, maar kroonde zich in de 79e minuut tot antiheld door een rode kaart te incasseren. Sylla ging met een hoog uitgestrekt been naar een hoge bal en raakte daarbij met zijn voet het hoofd van Fai. De Luikenaars wisten niet van de man-meer-situatie te profiteren.

Essevee staat nu 15de met 9 punten en geeft de rode lantaarn door aan Sporting Lokeren.