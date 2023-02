Zulte Waregem haalt tot drie keer toe achterstand op tegen KV Kortrijk

Beide teams schieten weinig op met een punt. Kortrijk vat post op de veertiende positie in het klassement van de Jupiler Pro League met 27 eenheden, terwijl Zulte Waregem op de zestiende stek staat met 23 stuks.

De troepen van Mbaye Leye liepen al na een kwartier tegen een tegendoelpunt aan in een wedstrijd die het met het oog op het behoud maar beter kon winnen. Abdelhak Kadri glipte door de thuisdefensie en gaf Sammy Bossuyt het nakijken met een knal in de rechteronderhoek. Essevee schonk zichzelf op het halfuur een levenslijn: Alessandro Ciranni ontsnapte aan de aandacht van de Kortrijkzaanse verdediging en gleed de bal in de linkerbovenhoek. Op slag van rust etaleerde Faiz Selemani zijn traptechniek. De aanvaller nagelde een vrije trap van ruim buiten de zestien in de winkelhaak namens de Kerels.

Na rust herpakte Essevee zich volledig. De gastheer toonde vroeg in de tweede helft een tweede maal veerkracht via Alioune Ndour, die geharrewar in de bezoekende doelmond uitbuitte met een nieuwe gelijkmaker. Toch volgde een derde achterstand via Felipe Avenatti, die het straatje ingestuurd werd en Bossut verraste met een overhoekse schuiver. Zinho Gano kopte in de slotfase de eindstand tegen de touwen, waarmee een punt aan de Gaverbeek bleef.