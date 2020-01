Zulte Waregem haalt speler bij Nice

Zulte Waregem heeft vleugelaanvaller Bassem Srarfi tot medio 2023 gecontracteerd, zo maakte Essevee zaterdag bekend via Twitter. De 22-jarige Tunesische international (15 caps) komt over van het Franse Nice.

Srarfi voetbalde in eigen land voor Tunis en Club Africain alvorens zijn geluk te beproeven in de Ligue 1 bij OGC Nice. Aan de Côte d'Azur kwam de rechtsbuiten tot 69 officiële wedstrijden. Daarin scoorde Srarfi vier keer en gaf hij ook vier assists. Dit seizoen zat de Tunesische international vaker op de bank dan hem lief was. "Ik verlang om mijn kwaliteiten te tonen aan de fans", reageert Srarfi op website van Essevee. "We strijden binnenkort voor een plaats in de bekerfinale en ook in de competitie wachten ons spannende duels in de strijd om Play-off 1."

Talentvolle speler

Bij Zulte Waregem zijn ze in de wolken met hun eerste aanwinst deze winter. "We hebben lang en hard gewerkt aan dit dossier. Deze zomer legden we de eerste contacten met Nice en de entourage van Bassem. We zijn verheugd om deze talentvolle speler nu te kunnen vastleggen", aldus manager Eddy Cordier. Srarfi maakte deel uit van de Tunesische selectie die op het WK 2018 in Rusland het onderspit moest delven tegen de Rode Duivels.