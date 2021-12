Zulte-Waregem geraakt niet weg uit de gevarenzone

1-1 stond er bij de rust op het scorebord in het Astridpark en daar mochten vooral de bezoekers uit Waregem blij om zijn. Paars-wit was na 25 minuten weliswaar op achterstand gekomen na een treffer van Zinho Gano, maar trok dat twee minuten later reeds recht met de gelijkmaker van Joshua Zirkzee.

Nadien liet Anderlecht het nog na om de rust met een verdiende voorsprong in te trekken. Er was ook wat pech mee gemoeid: in het wedstrijdbegin had de bal op de stip kunnen gaan na een overtreding op Cristian Kouamé, maar de videoref had buitenspel voorafgaand aan de fase gezien. Na de pauze was het Lior Refaelov die de Belgische recordkampioen met twee doelpunten over de streep trok.

Jelle Vossen schonk de bezoekers nog hoop met de aansluitingstreffer na 81 minuten, maar verder kwamen ze niet meer. In de stand ziet Essevee met Cercle Brugge de voorlaatste naderen tot op één punt. Anderlecht komt met de tweede competitiezege op rij met 28 punten weer op de vierde plaats, maar kan die wel nog kwijtspelen aan KV Mechelen en Charleroi, die later nog in actie komen.