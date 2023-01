Zulte Waregem geeft met belangrijke zege tegen KV Mechelen rode lantaarn terug aan Seraing

Het was een verdiende zege voor de thuisploeg, met voormalig Gouden Schoen Ruud Vormer voor het eerst tussen de lijnen. Reeds na vijf minuten klom Essevee op voorsprong, na een schitterende vrije trap van Nicolas Rommens in de winkelhaak. Pas halverwege de tweede helft werd de voorsprong verdubbeld. Vormer ging na een trekfout neer in de zestien, Zinho Gano telde de bezoekers uit Mechelen van op de stip helemaal uit: 2-0, meteen ook de eindstand aan de Gaverbeek.

Voor Essevee was het nog maar de vierde zege van het seizoen, de eerste sinds 20 oktober, toen er met 3-2 gewonnen werd van RSC Anderlecht. Nadien volgden nederlagen tegen Oostende, Standard en STVV, en draws tegen Mechelen en Eupen. Amper punten dus en zo moesten ze zaterdagavond zelfs even de rode lantaarn in ontvangst nemen, na de verrassende zege van Seraing in Oostende. Intussen staan de Luikenaars weer alleen op de laatste plaats, met veertien punten. Dat is er eentje meer dan KV Kortrijk, dat zondagavond in Leuven de speeldag afsluit, en twee meer dan Essevee. Ook KV Mechelen is met negentien punten en een veertiende plaats nog niet uit de gevarenzone, al zeker nu de teams onderaan het klassement punten beginnen te sprokkelen.

Om 18u30 wordt in het Astridpark de Brusselse derby tussen RSC Anderlecht en Union Sint-Gillis afgetrapt. RUSG versloeg de paars-witte buren nu al vijfmaal op rij in de competitie en wil die reeks al te graag voortzetten. Bij RSCA probeert coach Brian Riemer een frisse wind te laten waaien. Dat verloopt met vallen en opstaan. Op de vorige speeldag kroop Anderlecht, nog altijd pas elfde, op Charleroi (0-1) door een klein gaatje om te winnen.