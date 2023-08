Zulte Waregem gaat vol voor titel in Challenger Pro League

Zulte Waregem wil volgend seizoen opnieuw in de hoogste klasse voetballen. Na de degradatie vorig seizoen moet het vanaf zondag in de Challenger Pro League aan de bak, te beginnen met Francs Borains.

Zulte Waregem is net als trainer Frederik D’Hollander erg ambitieus. De ploeg hoort volgens hen thuis in eerste klasse, dus de opdracht is duidelijk: kampioen worden in de Challenger Pro League. Essevee kan daarvoor nog altijd rekenen op Jelle Vossen en Ruud Vormer. De gretigheid straalt van de spelers, al zien ze ook uitdagingen. “We gaan die competitie goed aanvatten maar er zullen een aantal uitdagingen zijn die we goed gaan moeten aanpakken. Onze tegenstanders zullen bijvoorbeeld heel laag gaan staan. Het zal dus aan ons zijn om de wedstrijden open te breken en geduldig te zijn”, legt Vormer uit.