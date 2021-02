Zulte Waregem gaat met drie punten aan de haal in Sint Truiden

Dat er bij de rust op Stayen nog niet gescoord was, mag gerust een klein mirakel genoemd worden en daarvoor mag Essevee vooral doelman Louis Bostyn dankbaar zijn. Hij pakte immers uit met enkele stevige reddingen, op pogingen van onder meer Yuma Suzuki.

De tweede helft was nog maar pas op gang gefloten toen de bezoekers uit Waregem ijskoud toesloegen. In nauwelijks enkele minuten tijd schoten ze twee keer raak, via Jean-Luc Dompé (52.) en Gianni Bruno (55.).

STVV had het vooral voor de pauze laten liggen, maar ook na rust zat het niet mee. Een eerste treffer van Suzuki werd door de VAR afgekeurd, maar even later kopte de Japanner toch de aansluitingstreffer tegen de netten. Met nog een kwartier te spelen drong de thuisploeg nog wel aan, maar de tweede nederlaag op rij in de competitie kon niet meer vermeden worden.

Met 37 punten op de teller klimt Essevee naar een met Beerschot gedeelde negende plaats, STVV blijft met dertig punten op de vijftiende plaats hangen. De overige twee duels van zaterdag, Waasland-Beveren tegen Eupen en KV Oostende-Racing Genk, werden afgelast omdat in beide gevallen het veld niet helemaal ijsvrij was.

Bekijk ook