Zulte Waregem en KV Kortrijk winnen met glans

KV Kortrijk - Sint-Truiden: 4-0

Bij de rust was de wedstrijd al gespeeld in het Guldensporenstadion, na doelpunten van Ilombe 'Petit Pelé' Mboyo, Fraser Hornby en oudgediende Gary Kagelmacher. Met zijn tweede van de avond zette Hornby in de zeventigste minuut de 4-0 eindstand op het scorebord. STVV beëindigde de wedstrijd nog met tien na een tweede gele kaart voor Santiago Colombatto en in de slotfase werd de 5-0 van Mboyo nog door de VAR afgekeurd wegens buitenspel.

Met de derde zege van het seizoen op zak klimt KV Kortrijk met elf punten naar een met KV Oostende gedeelde elfde plek, net boven recordkampioen Anderlecht. Sint-Truiden staat met twaalf punten nog een plaats hoger.

Lees verder onder de foto.

Zulte-Waregem- Cercle Brugge: 6-0

Bij de rust stond het al 2-0 na treffers van Cyle Larin en Gianni Bruno, na de pauze zorgden opnieuw Bruno, Jérémy Taravel, Saido Berahino en Larin met zijn tweede van de avond voor het zware verdict in het Regenboogstadion. Cercle blijft zo met amper drie punten op de teller laatste in de stand en ziet vooral de kloof met de voorlaatste groter worden. Dat is nu Eupen, dat drie punten meer telt. De Oostkantonners verloren eerder op zaterdag ondanks een manmeersituatie op eigen veld vrijwel kansloos met 0-2 van KV Mechelen.

Lees verder onder de foto.

Waasland Beveren - KV Oostende: 3-1

Waasland-Beveren profiteerde van het verlies van Eupen, door op de Freethiel met 3-1 te winnen van KV Oostende, dat op het kwartier op voorsprong was geklommen via Fashion Sakala. Een owngoal van Kevin Vandendriessche, en treffers van Andreas Wiegel en Aleksandar Vukotic zorgden ervoor dat de drie punten in Beveren bleven. Dankzij de eerste zege van het seizoen wipt de fusieclub met zeven punten over Eupen naar de op twee na laatste plaats.