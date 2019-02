Zulte Waregem en Kortrijk houden punten thuis

Zulte Waregem en Kortrijk hebben zaterdagavond op de 24e speeldag in de Jupiler Pro League in eigen huis geen fout gemaakt. Zulte Waregem won met 3-2 van Cercle Brugge, Kortrijk haalde het in extremis met 2-1 van Lokeren.

Zulte Waregem en Cercle Brugge leverden een erg vermakelijke eerste helft af. Théo Bongonda was de uitblinker en krulde al na acht minuten een vrijschop op de paal. De buitenspeler leverde verder in de eerste periode twee assists af. Harbaoui, met een rake kopbal, en De Pauw, met een dribbel rond Nardi heen, waren de afwerkers van dienst. Tussendoor had ook Cercle al gescoord, via goaltjesdief Bruno. Na de pauze kwam de Vereniging nog een tweede keer langszij. Invallers Tormin en Cardona vonden elkaar en die laatste passeerde Bossut, 2-2. De drie punten bleven echter toch in het Regenboogstadion. Sylla - eveneens een invaller - vloerde Nardi zeven minuten voor tijd, 3-2. Palun pakte in de toegevoegde tijd nog rood en het bleef 3-2. Zulte Waregem komt in de tussenstand naast Cercle Brugge op de twaalfde plaats.

Lokeren begon zijn wedstrijd van de (aller)laatste kans met een draak van een eerste helft. Het was wachten op de openingstreffer van de thuisploeg en die kwam er een minuut voor rust via Avenatti. Lokeren tankte tijdens de pauze energie en maakte vier minuten in de tweede helft zowaar gelijk. Saroka zette zijn eerste goal van de competitie op het scorebord. Beide teams kregen verderop in de wedstrijd kansen om het pleit naar zich toe te trekken en het was de thuisploeg die vier minuten in blessuretijd de 2-1 scoorde. Stojanovic velde het harde verdict voor de bezoekers