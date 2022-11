Zulte Waregem en Eupen spelen 5-5 gelijk, STVV verliest met 0-1 van Cercle Brugge

Zulte Waregem en Eupen hebben zaterdagavond op de zeventiende speeldag 5-5 gelijkgespeeld in een spectaculaire kelderkraker. In een dol slot ging het op vijf minuten van 2-4 naar 5-4 in het voordeel van de troepen van Mbaye Leye, maar ze incasseerden alsnog de gelijkmaker.

Essevee liep tegen een vlugge tegengoal aan door toedoen van Konan N'Dri, die de thuisdefensie te snel af was. Regan Charles-Cook vergrootte de kopzorgen door na een rush het leer buiten het bereik van Louis Bostyn te deponeren. Zinho Gano schonk de gastheer met de rust in zicht een levenslijn met de aansluitingstreffer, maar Isaac Nuhu strafte meteen nadien aan de overzijde geklungel achterin af. Gano besloot een doelpuntrijke eerste helft met een verzilverde strafschop. Na de pauze deelde Boris Lambert een nieuwe tik uit door de vierde Eupense goal simpel voorbij Bostyn te koppen. In een knotsgekke slotfase hingen Stan Braem en Chinonso Offor de bordjes opnieuw in evenwicht en liet Alieu Fadera de Elindus Arena uit zijn voegen barsten. Sambou Soumano profiteerde evenwel nog van een slipper van Bostyn.

Sint-Truiden verloor gelijktijdig dan weer nipt van Cercle Brugge met 0-1. Stayen kreeg lange tijd geen goals te zien, tot Ayase Ueda de Bruggelingen op weg zette naar een zesde competitiezege in acht duels onder nieuwe coach Miron Muslic. De Kanaries zagen hun kansen op een remonte gefnuikt toen Fatih Kaya na een invalbeurt van nog geen tien minuten met een rechtstreekse rode kaart uitgesloten werd in de 84e minuut. Ook Cercle beëindigde de wedstrijd met tien. Leonardo Lopes kreeg diep in blessuretijd (95e) een tweede geel. Cercle en STVV vatten respectievelijk post op de negende en tiende plaats in de stand van de Belgische hoogste voetbalafdeling met 25 en 23 punten. Eupen zwerft met 16 punten op de vijftiende plaats rond de degradatiezone, terwijl Zulte Waregem een plek lager geposteerd staat met 13 eenheden.

Eerder op zaterdag verpletterde Westerlo KV Oostende met 6-0.