Zulte Waregem in eigen huis onderuit tegen Club NXT

In het Regenboogstadion scoorde Denzel De Roeve na een kwartier het enige doelpunt van de wedstrijd. Een stevige opdoffer voor Essevee, dat met onder meer Bostyn, Derijck, Seigers, Rommens, Vormer, Vossen, Brüls en Gano toch heel wat eersteklasse-ervaring op het veld had staan. De voorbije weken was het team uit Waregem immers aan een opmars bezig. Sinds ze op de openingsspeeldag met 1-3 onderuitgingen tegen Francs Borains waren ze in alle competities zes duels op rij ongeslagen.

Gedeeltelijk op derde plaats

Na de tweede nederlaag van het seizoen deelt Essevee de derde plaats met Club NXT. Beide teams tellen één punt minder dan Patro Eisden, dat tweede in de stand staat. Lommel SK blijft aan de leiding en trekt deze namiddag naar Club Luik.