Zulte Waregem boekt tegen Beerschot eerste overwinning seizoen

Het spitsenduo Vossen-Gano toonde zijn waarde. De twee aanvallers scoorden elk een keer op het Kiel. Jelle Vossen bracht de bezoekers na 27 minuten op voorsprong met een rake kopbal. Zinho Gano was vijf minuten na rust trefzeker, ook met het hoofd. Tussendoor had Beerschot vanop de stip gelijkgemaakt. Ayouba Kosiah trapte een elfmeter binnen na een fout in de zestien van Lukas Willen op Apostolos Konstantopoulos. In de tussenstand tellen Beerschot en Zulte Waregem beiden drie punten na twee matchen.