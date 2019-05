Zulte Waregem in beroep tegen schorsing Harbaoui

Voor zijn elleboogstoot in het gezicht van Kortrijk-verdediger Hines-Ike werd Harbaoui afgelopen dinsdag vijf speeldagen geschorst. Zulte Waregem had tot donderdag de tijd om beroep aan te tekenen en deed dat ook.

Het dossier wordt nu voorgelegd aan de Geschillencommissie Hoger Beroep. In principe speelde Harbaoui afgelopen dinsdag op het veld van Waasland-Beveren (0-5) zijn laatste match van het seizoen. De Tunesische spits maakte van de gelegenheid gebruik om zijn doelpuntentotaal op te krikken tot 25. Met een voorsprong van twee goals op Genk-spits Aly Samatta voert hij de topschutterstand aan.

Mogelijk kan Harbaoui op de slotspeeldag nog in actie komen. Als de uitspraak van de Geschillencommissie Hoger Beroep na 18.00 uur valt, treedt de schorsing pas zaterdag in werking. De Gouden Stier mag in dat geval vrijdagavond nog spelen in de thuiswedstrijd tegen Union.