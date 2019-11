Zo'n 100 deelnemers showen hun beachbody in Bredene

Het is midden november en de temperatuur blijft veelal onder de 10 graden, maar dat weerhield de deelnemers van Beach Classics in Bredene er niet van om hun lichaam in bikini en zwembroek te showen. Zo'n 100 deelnemers streden in 14 categorieën voor de prijs van mooiste beach boy of beach girl...

Beach Classics is de eerste Men’s Physique wedstrijd die de Internationale Bodybuilding federatie in West-Vlaanderen organiseert. Dit soort wedstrijden worden alsmaar populairder, maar vergis u niet: dit is geen bodybuilding. Er wordt bijvoorbeeld niet gejureerd op grote spierbouw, maar wel over de algemene look van de deelnemers. Ondanks de vele inspanningen die de atleten leveren, staat deze sport toch nog altijd in een slecht daglicht. Zo wordt elke atleet die naar het buitenland wordt gestuurd, thuis vaak onverwachts op doping gecontroleerd.

Dennis Victoor uit Koekelare belandde uiteindelijk op de 2de plaats in zijn categorie.