Zilver voor West-Vlaamse volleyballers

De Young Red Dragons U19 hebben het zilver veroverd op het European Youth Olympic Festival in Bakoe. Italië bleek in de finale evenwel sterker dan de Belgische jongens.

België schakelde gisteren nog topfavoriet Rusland uit, maar had daar wel vijf vermoeiende sets voor nodig. Italië daarentegen kon zijn tegenstander in de halve finales, Wit-Rusland, makkelijker uitschakelen. Dat voordeel woog uiteindelijk zwaar door in de eindstrijd. De Italianen namen in de eerste en tweede set een vroege voorsprong die gewaarborgd bleef tot het eind. Alleen in de derde set kon Italië pas aan het eind het verschil maken.

Zo eindigt Italië met goud en pakte België het zilver; Rusland vervolledigde het podium. België moest ook al eerder in het toernooi (in de poulefase) de meerdere erkennen in de Italianen.

(lees verder onder de foto)

"Prachtprestatie"

Mieke Moyaert was een opgetogen bondscoach. "We mogen absoluut tevreden zijn met die zilveren medaille. Dit was echt een prachtprestatie waarbij we een zeer sterk Rusland konden uitschakelen."

"In de finale was Italië even sterk, maar door de vijfsetter in onze benen, hadden we het moeilijker. Op het WEVZA kloppen we deze ploeg wel; daarbij wil ik zeker nog even onderstrepen dat we daar echt een topprestatie neerzetten. In het hol van de leeuw, nota bene."

Our Volleyball Team wins silver at the EYOF 2019 in Baku! Congrats! #TeamBelgium #EYOF2019 #Volleyball #Baku pic.twitter.com/JE3tw1UKU3