Marith Vanhove (18) uit Izegem heeft zilver behaald in de scratch op het WK baanwielrennen voor junioren in Egypte.

De wedstrijd in Caïro eindigde chaotisch door een fout in de rondetelling. Eerst was Vanhove zesde, daarna schoof ze op naar een tweede plaats. Opnieuw zilver dus voor Vanhove die 2 weken geleden ook al tweede werd op het Europees Kampioenschap. Ze rijdt later dit WK nog de 500m en het omnium.