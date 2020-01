Zilver voor Iserbyt, triomf voor Sweeck op BK veldrijden

Heel snelle, zelfs een verschroeiende start krijgen we te zien van Toon Aerts, de uittredende kampioen wil meteen aantonen dat hij top is. Tim Merlier, de kampioen op de weg, volgt fluks. De West-Vlamingen moeten toch even een gaatje dichten. Michael Vanthourenhout kan als eerste aansluiten, Iserbyt nadert ook maar hangt een tijdje op enkele meters. Ook Tijs Aerts bikkelt zich in de top-vijf. In de tweede ronde is de impact van die blitzstart uitgewerkt. Ook Sweeck, Van Aert en Gianni Vermeersch verschijnen vooraan in de wedstrijd.

Bommetje van Sweeck

De mannen van Mettepenningen zijn numeriek in het voordeel nu en buiten dat uit. Laurens Sweeck gooit een eerste bommetje, Merlier is opnieuw bij de pinken en ook Vanthourenhout schuift mee. Die laatste speelt het even later link. Van op de tweede plaats even het tempo drukken, Sweeck legt zijn turbo niet af en zo is de vogel gaan vliegen. De Leuvenaar pikt twintig seconden. Ook Iserbyt stopt af waar het kan en dat legt de wedstrijd in z’n definitieve plooi. Laurens Sweeck kan niets meer gebeuren. De vraag is: wie haalt zilver en wie haalt brons?

Ploegenspel

Eli Iserbyt wacht vrij lang, maar in de voorlaatste ronde doet de Kuurnenaar in de zandstrook op weg naar het ponton een gooi naar het zilver. Bij de anderen is de pijp uit. Iserbyt was misschien wel de topfavoriet, maar het ploegenspel heeft er anders over beslist. Hij zal zijn team de dubbel bezorgen.

Zaterdag kroonden Sanne Cant (vrouwen) en Thibau Nys (junioren) zich al tot Belgisch kampioen.