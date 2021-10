Alec Segaert uit Lendelede moest enkel Stian Fredheim voorlaten in Parijs-Roubaix voor de junioren. Na 119,5 km toonde de Noor zich de snelste in een sprint met drie, al kwam er wel een fotofinish bij te pas om de winnaar aan te duiden. Wereldkampioen Per Strand Hagenes finishte als derde.

De junioren werkten 119,5 km af in zware omstandigheden. Door het weer werd wel de vijfsterrenstrook Mons-en-Pévèle geschrapt. Uiteindelijk kwam het tot een sprint met drie. De Europese kampioen tijdrijden van Trento moest het daar nipt afleggen tegen Stian Fredheim. Fredheim volgt op de erelijst Hidde Van Veenendaal op, die won in 2019. De laatste Belgische winnaar in Roubaix voor junioren was Jasper Stuyven in 2010, het jaar voordien won Guillaume Van Keirsbulck.