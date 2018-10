Zieke Jens Keukeleire zegt af voor Parijs-Tours

Jens Keukeleire (Lotto Soudal) is er zondag niet bij in Parijs-Tours. De West-Vlaming kampt met maagproblemen en kan dus niet koersen zondag. Hij wordt vervangen door de Deen Lars Bak.

"Een maagvirus kreeg me afgelopen nacht te pakken", laat hij optekenen op Twitter. "Ik kan er dus niet bij zijn in Parijs-Tours. Ook mijn komende wedstrijden in Italië zijn nog onzeker. Een moeilijk einde van een moeilijk seizoen."

Keukeleire verwijst daarmee naar zijn zeer wisselvallige seizoen. Hij miste bijna alle voorjaarsklassiekers door ziekte, kwam uiteindelijk wel nog aan de start van Parijs-Roubaix, maar kon daar geen rol van betekenis spelen. Wel pakte hij enkele weken later het eindklassement van de Baloise Belgium Tour, voor het tweede jaar op rij.

In de Tour moest hij opgeven na een valpartij. Hij reed de etappe naar Roubaix wel nog uit, maar daags nadien op de rustdag bleek dat er sprake was van een breuk in de kop van het kuitbeen en een kneuzing van het dijbeen. Hij zou de start niet meer nemen van de twaalfde etappe.