Zes West-Vlaamse Cats geselecteerd voor WK

Valéry Demory hakte maandag de knoop door wat betreft de laatste vrije plek in de definitieve twaalfkoppige selectie. Elise Ramette (foto) uit Ieper kreeg de voorkeur op Serena-Lynn Geldof, die terugreist naar België. In de definitieve WK-selectie zitten nu zes West-Vlamingen: Emma Meesseman, Kyara Linskens, Becky Massey, Billie Massey, Julie Vanloo, en Elise Ramette.

Het team van bondscoach Valéry Demory, nummer vijf op de wereldranking, wil groep A overleven en zich kwalificeren voor de kwartfinales. De eerste vier teams van elke poule stoten door. Volgens Julie Allemand is echter nog veel meer mogelijk. "Ons doel is om zo ver mogelijk te geraken", stelde de spelmaakster recent. "Als we op ons beste niveau spelen, denk ik dat top drie mogelijk is."