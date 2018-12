Zes op zes voor Vanderhaeghe

Julien De Sart maakte er na twee minuten al 1-0 van en zo kan Yves Vanderhaeghe bij zijn terugkeer uitpakken met een knappe zes op zes bij de Kortrijkzanen. KVK komt met 22 punten op gelijke hoogte met Cercle Brugge, op een gedeelde negende plaats.

Vanderhaeghe : Het was een zwaar bevochten zege en we hebben tot de laatste minuut moeten vechten. We scoorden een mooie goal, boekten nog eens een thuisoverwinning en mogen ambitieus blijven zijn. Laat ons vooral tevreden zijn. De 1-0 geeft vertrouwen voor dinsdag! #KVKmou pic.twitter.com/jLTOQn04Wi

— KV Kortrijk (@kvkofficieel) 1 december 2018