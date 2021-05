Zes jaar langer QuickStep in het peloton

Een overeenkomst van nog eens zes jaar is best uitzonderlijk. Ploegmanager Patrick Lefevre is dan ook opgetogen over de deal. "Met deze overeenkomst kunnen onze sportieve ambities en prestaties op langere termijn verbeteren, en kunnen we toekomstgericht werken."

QuickStep werd in 2003 hoofdsponsor, maar daarvoor was het al co-sponsor. Vanaf 2003 bleef QuickStep hoofdsponsor, maar het deelde de truitjes wel al vaker met andere hoofdsponsors: Etixx, of Omega Pharma. De laatste jaren is Deceuninck uit Hooglede-Gits de co-hoofdsponsor.

Our journey with @QuickStepFloor has started in this sport that we love so much almost two decades ago, and today we are happy to announce it will continue over the next six years!

Read more about this, here: https://t.co/HFjkNojR9z#DesignedToPerform pic.twitter.com/H5kXpjueVD

— Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) May 18, 2021