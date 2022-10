Zege in Zele voor Benjamin Declercq

Een opsteker voor Benjamin Declercq in zijn zoektocht naar een nieuwe ploeg. De Izegemnaar heeft de Sluitingsprijs in Zele gewonnen.

Er is geen plaats meer voor de jongste Declercq bij Arkea-Samcic, en de zoektocht naar een nieuwe ploeg loopt niet helemaal lekker. Declercq reed de voorbije seizoenen vooral in dienst van de ploeg, en net als Christophe Noppe vertaalt zich dat niet in sprekende resultaten.

De Oost-Vlaamse Sluitingsprijs, de KWB-KAJ-prijs, lokte nog 110 renners naar Zele. Op meer dan 90 kilometer van de streep trokken 12 renners in de aanval, onder wie Benjamin Declercq, Cees Bol en Aaron Verwilst. Zij bleven makkelijk voorop, tot in de laatste ronde de samenwerking spaak begon te lopen. Declercq profiteerde ervan om samen met Nick Van der Meer en Adam Lewis, en in de spurt kon hij hen netjes voorblijven.