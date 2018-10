Yves Vanderhaeghe ontslagen

Yves Vanderhaeghe is niet langer de coach van AA Gent. Dat maakte de club zopas zelf bekend.

De zware 1-5 thuisnederlaag van zondagavond tegen Racing Genk was de druppel.

Vanderhaeghe (48), afkomstig uit Roeselare, was coach van AA Gent sinds 4 oktober vorig jaar. Hij volgde er toen Hein Vanhaezebrouck op die naar Anderlecht trok. Hij loodste AA Gent toen van de veertiende naar de vierde plaats. Nu staat AA Gent op een zevende plaats. De stoel van Vanderhaeghe wankelt al enkele weken na slechte resultaten in de competitie. Zo werd thuis onder meer van Club Brugge verloren met 0-4. Na de nieuwe zware nederlaag tegen Racing Genk was zijn positie onhoudbaar geworden.