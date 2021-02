Yves Vanderhaeghe nieuwe coach van Cercle

Yves Vanderhaeghe is dus de nieuwe coach van Cercle Brugge, een wissel die bijna in de sterren stond geschreven, enkele dagen na zijn ontslag bij KV Kortrijk. Vanderhaeghe volgt de ontslagen Paul Clement op.

Als voetballer speelde hij destijds één officiële wedstrijd voor Groen-Zwart, in 1987 tegen Standard, maar nadien maakte Vanderhaeghe vooral furore bij Moeskroen, Eendracht Aalst en RSC Anderlecht. In 2008 hing Yves Vanderhaeghe z’n voetbalschoenen aan de haak en werd hij assistent-coach van Hein Vanhaezebrouck bij KV Kortrijk. Toen Vanhaezebrouck in 2014 naar Gent trok, werd Vanderhaeghe hoofdtrainer bij de Kerels. Als beloftevolle coach trok Vanderhaeghe in 2015 naar KV Oostende en nadien volgde ook AA Gent, maar in 2018 keerde hij terug naar KVK. Nu tekent hij een verbintenis voor onbepaalde duur bij Cercle.

Buffel

Naast Vanderhaeghe keert er nog een bekend Cerclegezicht terug naar Brugge: de 39-jarige Thomas Buffel wordt assistent-coach. Na een rijkgevulde spelerscarrière bij onder meer Feyenoord en de Glasgow Rangers kwam Buffel tijdens seizoen 2008-2009 35 keer uit voor Cercle. Als international, 35 caps, speelde hij bovendien samen met Yves Vanderhaeghe bij de nationale ploeg. In 2009 trok Buffel van Cercle naar Racing Genk waar hij een absolute sterkhouder werd. Z’n spelerscarrière eindigde Buffel bij Zulte Waregem. Buffel is momenteel assistent van Jacky Mathijssen bij de nationale beloften, en mag die functie verder uitvoeren.

Vanavond woont het tweetal vanuit de tribunes de Croky Cup wedstrijd in en tegen OH Leuven bij. Donderdagnamiddag worden de nieuwe coach en assistent-coach officieel aan de pers voorgesteld.

