En dat is opvallend, want Vanderhaeghe is pas in oktober ontslagen bij de kustploeg. Ook ex-spelers Brecht Capon en Michiel Jonckheere zouden meestappen in de sportieve staff.

Bij KV Oostende beweegt er heel wat, de eigenaars willen opnieuw een sterke lokale verankering. Na de degradatie uit de hoogste klasse speelt KVO volgend seizoen in de Challenger Pro League, de vroegere tweede klasse.