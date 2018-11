Yves Vanderhaeghe: “Ik hoop dat ik opnieuw alle Kortrijkse hartjes kan content maken”

Terugkeer ligt moeilijk voor fans

Voor een deel van de Kortrijkfans ligt de terugkeer van Vanderhaeghe moeilijk, omdat hij in 2015 overstapte naar KV Oostende. Vanderhaeghe zelf is heel gemotiveerd en wil met goede resultaten de harten van de supporters opnieuw veroveren. Na zijn ontslag bij AA Gent trok KV Kortrijk al aan zijn mouw, maar nu raakte alles in een stroomversnelling.

Yves Vanderhaeghe: “Ik wilde toen niet direct onderhandelen, omdat ik vond dat dat niet kon tegenover Glen De Boeck. Nadat ze overtuigd waren van hun beslissing, is het heel snel gebeurd.”

“Aantal punten deden De Boeck das om” KV Kortrijk speelde dit seizoen vaak degelijk maar liet punten liggen en eindigde de heenronde op de 12e plaats. “Ik ben ervan overtuigd dat we heel wat kwaliteiten hebben. Het goede voetbal hebben ze al getoond, de kwaliteit is aanwezig.” Vanderhaeghe wil er alles aan doen om de supporters die nog dwarsliggen te overtuigen. Hij wil dat vooral doen met resulaten.

De eerste opdracht is meteen heel bijzonder want volgende week speelt KVK uit bij KV Oostende.

