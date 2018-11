Yves Van Borm krijgt de bons bij FC Knokke

Van Borm was sinds 2015 aan de slag bij RFC Knokke, waarmee hij drie titels op een rij behaalde. Knokke speelt in de eerste amateurklasse, maar in tegenstelling tot de voorbije jaren bleven de goeie resultaten uit. En dat resulteert in een voorlopige laatste plaats in het klassement.

T2 en doelmannentrainer nemen over

Het bestuur bedankt Van Borm en noemt hem een uitstekende coach en peoplemanager. 'Maar dit seizoen sputterde de motor waardoor de noodzakelijke resultaten uitbleven', klinkt het. T2 Eddy Sys en doelmannentrainer Yvan Gabriel nemen voorlopig over.

Bekervoetbal

Knokke staat dan wel laatste in de competitie, toch speelt het straks nog in de achtste finales van de beker. Tegenstander op 6 december is Union. In de vorige ronde boekte RFCK een stuntzege op het veld van Standard. Afgelopen zondag maakte Van Borm zich nog sterk dat z'n positie niet meteen in gevaar was. 'Wij spiegelen ons aan Zulte Waregem', klonk het toen.