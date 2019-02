Yves Ngabu klaar voor EK-gevecht

Vanmiddag vond de officiële weging plaats. Tijdens de Boxing Fight Night in Roeselare staan trouwens nog interessante kampen op de affiche.

Ook Oshin Derieuw in de ring

Oshin Derieuw, de WBF-wereldkampioene, is blij dat ze nog eens voor eigen volk kan boksen. In Roeselare komt er uit tegen de Turkse Gulsum Tatar. Derieuw blaakt van vertrouwen na haar sportieve verhuis naar Henin-Beaumont, en de twee gewonnen wereldtitelgevechten.

Yves Ngabu tegen Deen

Yves Ngabu tegen Micki Nielsen is de topkamp van de avond. Ngabu 3.0 zeg maar. Na passages bij Filiep Tampere en Renald Devulder, traint hij nu in Sheffield bij Dominic Ingle. Het is al van januari vorig jaar geleden dat Ngabu nog eens in de ring kwam. Maar dat hoeft geen nadeel te zijn.

De Boxing Fight Night in Schiervelde begint zaterdag om 19 uur. Tijdens de meeting krijgt oud-bokser Jean-Pierre Coopman een Lifetime Achievement Award.