Yves Ngabu is back en slaat tegenstander meteen KO

Poperingenaar Harley Techel is de eerste die in actie kwam. Hij nam het op tegen Ivo Cilurzo uit Gent, en toonde in de derde ronde meteen z’n kunsten. Cilurzo moest dan ook de duimen leggen voor Techel, die z’n tweede profzege pakte. Robin Barbiaux volgde het voorbeeld van Techel. De Torhoutenaar liet z’n tegenstander, een Fransman, sterretjes zien. De overwinning was dan ook meer dan verdiend voor Barbiaux, die nog steeds ongeslagen is. Later op de avond maakte het publiek zich op voor een comeback. Yves Ngabu stond na een pauze van ruim twee jaar opnieuw in de ring. Tegenstander van de avond was Giorgi Kopadze, een Georgiër. Ngabu bokste als vanouds en dat mocht z’n tegenstander meteen voelen. Al in de tweede ronde was het over en out van de Georgiër en won Ngabu z’n 22ste profgevecht met KO.