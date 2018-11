Yves Lampaert wint Flandrien 2018

Belgisch kampioen Yves Lampaert uit Hulste is in Oostende verkozen tot Flandrien 2018.

De 27-jarige Lampaert schreef, naast het Belgisch kampioenschap, in 2018 Dwars Door Vlaanderen op zijn naam. Met Quick-Step Floors veroverde hij op het WK in Innsbruck ook de wereldtitel ploegentijdrit.

Lampaert stoot Greg Van Avermaet (BMC) van de troon, die de voorbije vijf edities aan het langste eind trok. Gouden Greg was ook dit jaar een van de zes genomineerden, maar moet in de stemming tevreden zijn met de derde stek. Het zilver is voor Victor Campenaerts (Lotto Soudal), die zich in het tijdrijden liet opmerken met Europees goud en WK-brons.

Tiesj Benoot, Thomas De Gendt en Tim Wellens, die voor Lotto Soudal rijden, waren de andere kanshebbers. Een jury nomineerde de renners, het Belgische profpeloton mocht nadien zelf beslissen wie met de prijs aan de haal ging. De Flandrien wordt uitgereikt door de krant Het Nieuwsblad.

