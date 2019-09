Yves Lampaert valt tijdens WK tijdrijden

Yves Lampaert was goed onderweg, maar kwam door een put in de weg ten val in een bocht. Die val betekende meteen het einde van zijn kansen in de tijdrit. Meteen na de finish stelde Lampaert iedereen gerust. Meer dan enkele schrammen houdt hij aan zijn val niet over, de wegrit van zondag komt niet in gevaar.

Naast Lampaert viel ook Campenaerts. Daarna moest hij door kettingproblemen ook nog eens van fiets wisselen. Desondanks werd de werelduurrecordhouder nog elfde. Lampaert ging niet vol meer door en liet de 48e tijd op 57 deelnemers noteren.

Evenepoel werd vicewereldkampioen en zorgde voor de beste Belgische prestatie in de geschiedenis van het WK tijdrijden.