Yves Lampaert speerpunt voor Dwars Door Vlaanderen

Lampaert won de wedstrijd in 2017 en 2018. Voor Alaphilippe wordt het zijn eerste deelname.

Beide renners testen zich op de kasseistroken en hellingen tussen Roeselare en Waregem voor de Ronde van Vlaanderen van zondag. Alaphilippe reed dit voorjaar in België alleen nog maar Omloop Het Nieuwsblad, waar hij 57e werd.

De Deen Kasper Asgreen, de winnaar van de E3, is ook een troef in de ploeg van Patrick Lefevere, net als de Italiaan Davide Ballerini, die de Omloop won. Verder bestaat de selectie uit Izegemnaar Tim Declercq, Dries Devenyns en de Fransman Florian Sénéchal.

"Het wordt voor Julian een belangrijke wedstrijd voor de Ronde", zegt sportdirecteur Tom Steels.

"De combinatie van korte hellingen, smalle wegen en nervositeit in het peloton is precies wat hij nodig heeft voor de grote afspraak van zondag. Alle jongens zijn in conditie. We hebben verschillende mannen die kunnen aanvallen en met Davide hebben we een snelle man voor de finale. We hebben dus vertrouwen in een goed resultaat."

