Yves Lampaert sluit Renewi Tour af met derde plaats

Yves Lampaert (Soudal Quick-Step) heeft de Renewi Tour afgesloten met een derde plaats in het eindklassement. "Na een moeilijke Tour de France geeft dit resultaat me wel wat vertrouwen", zei de West-Vlaming achteraf.

De Sloveen Matej Mohoric (Bahrain - Victorious) heeft de vijfde en laatste etappe in de Renewi Tour gewonnen. Hij was op de slotdag de beste na een rit over 187,3 km tussen Riemst en Bilzen. De rit werd zowat halfweg een tijdje geneutraliseerd na protest van de renners over onveilige koersomstandigheden in de finale.

De eindzege is voor Tim Wellens (UAE Team Emirates). De Limburger, die tot de Keiberg deel uitmaakte van de kopgroep, wint de rittenkoers (tot vorig jaar de Benelux Tour) voor de derde keer, na 2014 en 2015. Hij heeft in de eindstand 23 seconden voorsprong op Florian Vermeersch (Lotto Dstny).

"Sterk deelnemersveld"

Yves Lampaert vervolledigt het podium. "Ik kan wel leven met die derde plaats in het eindklassement. Zeker omdat deze Renewi Tour een zware rittenkoers is met een sterk deelnemersveld", zei Lampaert.

"Het was terecht dat de tijdopname gebeurde voor de laatste beklimming. Het was daar immers te smal. Die ingreep zorgde ervoor dat alles veel veiliger verliep op het einde. Wij hebben met de ploeg een goede Renewi Tour afgewerkt en kunnen tevreden terugblikken op onze prestaties."

De start van de Renewi Tour woensdag was voor Blankenberge, met aankomst in Ardooie. Toen won Jasper Philipsen. Hij strandt uiteindelijk op plaats 35 in het eindklassement.