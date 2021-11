Yves Lampaert rijdt naar derde plaats in De Panne Beach Endurance

Om 8u15 weerklonk het startschot van de 25ste editie van de De Panne Beach Endurance, een internationale strandrace voor mountainbikers. Het parcours over 52 kilometer kreeg een internationaal karakter met de bevoorrading in het Franse Bray-Dunes en de beklimming in camping “Le Perroquet”. Jaarlijks nemen meer dan 1000 sportievelingen uit 6 landen deel aan de grootste strandrace in België.

Uitslag

1. Daan van Sintmaartensdijk

2. Jasper Dejaegher

3. Yves Lampaert

4. Bram Imming

5. Samuel Leroux

6. Jasper Ockeloen

7. Ivar Slik

8. Thijs Zonneveld

9. Tim Declercq