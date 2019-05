Yves Lampaert (Deceuninck QuickStep) wil een hoofddoel maken van de wegrit op het wereldkampioenschap wielrennen, eind september in Yorkshire, in Groot-Brittannië.

Nu het peloton even een pauze kent, verkent Yves Lampaert het parcours in Yorkshire met Oliver Naessen. De wegrit wordt een hoofddoel. De parcoursverkenning leert Lampaert dat de Belgen niet kansloos zijn. Maar eerst de selectie halen, en als dat lukt is Lampaert niet te beroerd om eerder in dienst te rijden. Vandaag verkent Lampaert ook de tijdrit. Op 29 september is er de wegrit.