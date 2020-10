Yves Lampaert: "Meerdere troeven uitspelen"

"Ik denk dat we een enorm sterk blok kunnen presenteren en dat moeten we zoveel mogelijk uitspelen"", vertelde Yves Lampaert vrijdag op een online persmoment van het team, voor de Ronde tijdelijk omgedoopt tot Elegant - Quick Step.

7de in Gent-Wevelgem

In Gent-Wevelgem finishte Lampaert als zevende, zijn ploegmaat Florian Sénéchal werd na Mads Pedersen tweede. "Ik denk niet dat we daar tactische fouten gemaakt hebben als team. We wisten dat we iets moesten proberen in de finale, want als je met Wout van Aert en Mathieu van der Poel naar de finish gaat, rijd je voor de ereplaatsen. Florian wordt tweede. Dat is koers. Zelf had ik in Gent-Wevelgem wat moeite met positie kiezen op de heuvels en zat ik eerst wat achterop, maar uiteindelijk raakte ik wel in die kopgroep en daar ben ik tevreden mee. We winnen niet, maar waren er dicht bij."

Alaphilippe

Zondag wacht de Ronde van Vlaanderen en komt ook Julian Alaphilippe in de selectie. "En dan heb je toch een renner in de ploeg waardoor je iets meer kan spelen. Julian is heel snel aan de finish, dus dat kunnen we uitspelen. De tactiek voor zondag ga ik hier niet uit de doeken doen, maar iedereen kent onze koersstijl. Wij gaan niet afwachtend koersen. Julian is onze kopman en hij moet bij Wout en Mathieu blijven, met de andere renners van de ploeg kunnen we de wedstrijd open breken en hard maken. Laat ze dan maar achter ons komen."

VDP en Van Aert

Van der Poel en Van Aert zijn de topfavorieten. Ook met Alaphilippe in de rangen is de formatie van Lefevere minder dan andere jaren het te kloppen team. "Dat er minder over ons wordt gepraat, lijkt me wel een voordeel. We hebben Julian en we zijn enorm sterk in de breedte. Een ploeg met één kopman is altijd wat gevaarlijk, de kans dat je dan op het eind geïsoleerd zit is groot. Wij kunnen als team tactisch veel plannetjes hanteren, een ploeg waar maar één iemand kan winnen, kan dat niet. Dat is onze sterkte als team en dat is een troef die we moeten gebruiken."

Vertrouwen

Lampaert kwam ten val in Milaan-Turijn en brak daarbij zijn sleutelbeen. Hij miste daardoor de Tour en kende geen perfecte voorbereiding op de klassiekers. "De laatste weken hebben me wel vertrouwen gegeven. De voorbereiding was niet perfect en ik heb mijn deel van de pech gehad, maar ik hoop dat het geluk zondag eens aan mijn zijde is. Ik hoop dat er zondag iemand van de ploeg wint en ik ga er alles aan doen om mijn steentje daartoe bij te dragen."