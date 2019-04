Yves Lampaert derde in Parijs-Roubaix

Yves Lampaert uit Ingelmunster is derde geworden in Parijs-Roubaix. Ploegmaat Philippe Gilbert wint.

In een sprint met twee op de wielerbaan in Roubaix klopte hij de Duitser Nils Politt (Katusha-Alpecin), die zijn ervaring als pistier niet kon omzetten in een zege. Belgisch kampioen Yves Lampaert (Deceuninck - Quick-Step) werd derde op dertien seconden. Sep Vanmarcke en de Slovaak Peter Sagan maakten de top vijf vol. Op de erelijst van de Helleklassieker volgt Gilbert Sagan op.

Voor de 36-jarige Gilbert was het nog maar de derde deelname aan Parijs-Roubaix en dat leverde meteen een zege op, zijn tweede van het seizoen en ook de eerste Belgische klassieke zege dit voorjaar. De voormalige wereldkampioen wielrennen heeft nu vier van de vijf Monumenten gewonnen, enkel Milaan-Sanremo ontbreekt nog op zijn erelijst. In La Primavera eindigde hij wel al twee keer (2008 en 2011) op de derde plaats. De Ronde van Vlaanderen won hij in 2017, Luik-Bastenaken-Luik in 2011. In de Ronde van Lombardije was hij twee keer (2009 en 2010) de beste en in de Amstel Gold Race mocht hij zelfs vier keer (2010, 2011, 2014 en 2017) zegevieren. In totaal heeft onze landgenoot 75 overwinningen op zijn palmares staan.

Reactie Sep Vanmarcke: