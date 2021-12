Ypres Rally volgend jaar weer in juni

De editie van 2022, de zesde manche van het Belgisch rallykampioenschap, vindt plaats van 23 tot 25 juni. De Ypres Rally vond dit jaar plaats in augustus en werd opgenomen in het WRC. Het werd zo het eerste evenement van het WK Rally in België. De rally was ook de tweede manche van het Belgisch kampioenschap, dat vier maanden te laat van start ging door de gezondheidscrisis. Thierry Neuville (Hyundai) won de WRC-wedstrijd, terwijl Pieter-Jan Michiel Cracco (Skoda) de BRC-rally op zijn naam bracht.

"We hadden de ambitie om deel uit te maken van het FIA European Rally Championship. We hebben lang onderhandeld met de WRC Promotor voor een geschikte datum, maar de kalender lag al deels vast en we moesten natuurlijk ook rekening houden met de WRC-kalender. We hebben geen datum gevonden die zowel voor de WRC Promotor als voor de stad Ieper en Club Superstage geschikt was. We wilden onze vaste datum ook niet zomaar opgeven. Vandaar onze beslissing om de Ypres Rally te organiseren van 23 tot 25 juni 2022", aldus voorzitter Alain Penasse.