Youngsters Club Brugge winnen spektakelstuk tegen Manchester City

De U19-ploeg van Club Brugge heeft vanmiddag op bezoek bij het Engelse Manchester City op de vierde speeldag in groep A van de UEFA Youth League de volle buit veroverd.

Jong blauw-zwart haalde het na een spektakelstuk en knappe remonte met 3-5. McAtee leek City met drie treffers een vlotte zege te gaan bezorgen, maar Club toonde veel wilskracht. Sandra, Engels, Audoor en Servais

schonken FCB een knappe driepunter.

Op de eerste speeldag speelde Club NXT 2-2 gelijk tegen Paris Saint-Germain. Daarna volgde een 1-4 zege bij het Duitse RB Leipzig en een 1-1 gelijkspel thuis tegen City. Leipzig verloor woensdag op de vierde speeldag thuis met 1-4 van PSG. In de stand tellen PSG en Club acht punten. City volgt met vijf punten voor Leipzig (0). De groepswinnaar stoot door naar de achtste finales. De runner-up plaatst zich voor de play-offs tegen een team uit het kampioenenpad (mogelijk KRC Genk), met als inzet een stek bij de laatste 16. De A-ploeg van Club Brugge staat vanavond om 21 uur in Manchester tegenover City op de vierde speeldag in Champions League-groep A.