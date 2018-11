Yentl Bekaert vijfde in het zand van Koksijde

In de eerste Wereldbekermanche in Koksijde eindigde Yentl Bekaert uit Passendaele vijfde. Eli Iserbyt uit Bavikhove werd achtste.

De cross bij de beloften begint met een valpartij. Het gebeurt allemaal achter de rug van Eli Iserbyt, de wereldkampioen zit onmiddellijk attent vooraan. Iserbyt was gisteren nog 4de bij de profs in Wachtebeke. Hij verloor de sprint om de derde plaats van Wout Van Aert. Op het einde van de eerste ronde gaat Iserbyt resoluut naar de kop.

Iserbyts grote uitdager Tom Pidcock begint iets meer behoudend aan de wedstrijd, maar halverwege verschijnt hij in het zand helemaal vooraan. De Brit blijft fietsen waar de rest moet lopen en slaat zo in geen tijd een mooi gat. En net op dat moment, rijdt Iserbyt lek vooraan. Het kost hem heel veel tijd en een pak crossers gaan hem voorbij. Iserbyt raakt nooit meer voorin. Hij wordt achtste.

De zege in Koksijde is voor Pidcock. Hij finisht solo met een halve minuut voorsprong op de Fransman Benoist. Yentl Bekaert uit Passendale rijdt lange tijd in derde positie, maar in de laatste ronde wordt hij nog bijgehaald door een Nederlander en een Brit. Met zijn vijfde plaats is hij wel de eerste landgenoot.