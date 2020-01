De 29-jarige Yana De Leeuw (1m73) keert terug naar de kust als spelverdeelster. Het is al de derde keer dat ze voor Hermes kiest. Ze komt over van Black and White Company Lendelede, dat vorige week bekendmaakte dat ze haar ploeg in Liga A opdoekt. Yana De Leeuw zal Jasmien Biebauw vervangen, die aan het einde van dit seizoen stopt met volleybal.

De Leeuw was vroeger niet alleen actief bij Hermes Oostende, maar ook bij de Yellow Tigers en Asterix Avo Beveren.