Xandro Meurisse uit Zwevegem eindigt tweede in slotrit Ronde van de Sarthe

In de slotrit van de Ronde van de Sarthe is de Zwevegemnaar Xandro Meurisse tweede geëindigd. Yves Lampaert uit Hulste werd zesde.

Xandro Meurisse wist samen met de Nederlandse winnaar Olav Kooij, als enige te ontsnappen na een valpartij op 4 kilometer van de eindmeet. De wedstrijd in La Chapelle-Saint-Aubin werd ingekort met zo'n 40 kilometer door het regenweer. Heel wat renners gaven er voor de start nog de brui aan, onder meer Filippo Ganna met ziekte. Ook onze landgenoot Lawrence Naesen startte niet meer. Onderweg knepen nog meer dan 25 renners de remmen dicht.

Olav Kooij en Xandro Meurisse konden sprinten om de zege, het was de snelle Kooij die zijn tweede ritzege van deze week boekte in Frankrijk. Yves Lampaert finishte als zesde. Leider Mads Pedersen raakte betrokken in de valpartij, verloor vijf minuten en aangezien de val voor de grens van 3 kilometer was, tikte de klok door. Kooij verzekerde zich dus ook van eindwinst.