X-mas tournament: grootste jeugdbaskettornooi in Europa

Tussen kerst en nieuwjaar wordt in Kortrijk traditioneel het X-Mas tournament georganiseerd, dat is een internationaal baskettornooi voor jeugdploegen. Jonge basketters krijgen er de kans zich te meten tegen ploegen van over heel Europa.

Wat klein begon in 2006, groeide intussen uit tot het grootste jeugdbaskettornooi van Europa. Er wordt niet alleen in de Lange Munte in Kortrijk gebasket, maar ook op 8 andere locatie in de regio. Het driedaags evenement barst dus stilaan uit zijn voegen.

Het Belgisch Basket zit trouwens in de lift, zeker nadat de Belgian Cats de wereld verbaasden met een vierde plaats op het wereldkampioenschap. Boegbeeld Ann Wauters, die in Kortrijk woont, hoopt dat die successen jonge speelsters kunnen inspireren.