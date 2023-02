Wyseure grijpt net naast een medaille, Nys pakt goud

Op het WK veldrijden in Hoogerheide moet Joran Wyseure vrede nemen met een vierde plaats. Landgenoot Thibau Nys pakte goud.

Titelverdediger Joran Wyseure stond met veel ambitie aan de start, maar de concurrentie was niet min met onder andere Emiel Verstrynge, Thibau Nys en de Nederlander Tibor del Grosso. Wyseure miste net als Verstrynge zijn start en dook pas als dertiende het veld in.

Del Grosso moest een beresterke Nys laten gaan na een schuiver. Achter hem begonnen de Belgen de race in blok te domineren. Verstrynge Meeussen en Wyseure sloten aan bij del Grosso. Evnen later nam Witse Meeussen enkele meters op zijn mede-achtervolgers. Voor Verstrynge lag het tempo te groot.

Wyseure was vandaag duidelijk in goede doen en dichtte het gaatje met Meeussen. Vooraan aansluiten lukt niet meer, want op twee ronden van het einde liep Thibau Nys al vijfentwintig seconden uit.

Thibau Nys maakt zijn favorietenrol helemaal waar en wint in Hoogerheide zijn eerste wereldtitel. Wyseure zat slecht geplaatst voor de sprint om de medailles en eindigt zo met lege handen.