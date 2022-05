Wullaert voor de eerste keer Profvoetbalster van het Jaar

Anderlecht-vedette Tessa Wullaert is maandagavond op de Pro League Awards in Schaarbeek voor de eerste keer in haar carrière verkozen tot Profvoetbalster van het Jaar.

De 29-jarige aanvalster uit Stasegem was afgelopen seizoen in de Scooore Super League goed voor liefst 35 doelpunten en had daarmee een overweldigend aandeel in de landstitel voor RSC Anderlecht, de vijfde op rij voor de Brusselse vrouwen, die ook nog eens de Beker wonnen. Profvoetbalster van het Jaar: "Het is toch weer een jaar van bevestiging geweest", reageerde Wullaert.

Deze keer wél de hoofdprijs

Tessa haalde het nipt van haar collega-Red Flame Marie Minnaert, die in het tussenseizoen Club YLA verlaat voor Paars-wit. De derde plaats ging naar OHL-revelatie Marie Detruyer. Op de erelijst is ze de opvolgster van Laura De Neve (RSC Anderlecht), die vorig jaar bij de eerste uitreiking van de prijs verkozen werd boven haar ploeggenote Laura Deloose en Minnaert.

Wullaert heeft zo toch haar prijs te pakken, nadat ze de voorbije twee edities op het gala van de Gouden Schoen telkens naast de hoofdprijs greep. Het is misschien wel haar laatste trofee in ons land, want de aanvalster van Anderlecht zou komend seizoen wel eens andere oorden kunnen opzoeken.

Eerst is er komende zomer nog het EK vrouwenvoetbal in Engeland. De Red Flames zijn er dan voor de tweede keer op rij bij. "Als ik kan kiezen, is het altijd kampioenschap en beker. Er is niets beter dan winnen."