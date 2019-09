Wullaert met Manchester City vlot voorbij Lugano in Champions League

De ploeg van Red Flame Tessa Wullaert uit Wielsbeke nam op verplaatsing met 1-7 de maat van het Zwitserse Lugano.

Manchester City greep de thuisploeg meteen bij de keel, maar toch stond het aan de rust 1-1. Drie keer trof de Engselse vicekampioen de paal, terwijl Lugano genoeg had aan een kans. Na de pauze stelden de Citizens orde op zaken. Wullaert, die op de bank startte en een kwartier voor het einde in de ploeg kwam, aanschouwde hoe haar ploegmaats de terugwedstrijd overbodig maakten. De terugmatch in Manchester is gepland op woensdag 25 september. Twee seizoenen geleden bereikte City nog de halve finales. Daarin was eindwinnaar Lyon met 0-1 te sterk. Wullaert bereikte toen de finale met Wolfsburg, dat ook de duimen moest leggen voor de Franse topclub (4-1 verlies).