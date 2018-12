Wout van Aert (Cibel-Cebon) heeft zaterdag de Brico Cross in Bredene op zijn naam geschreven. Het is de tweede zege van het seizoen voor de wereldkampioen, na de Kermiscross van medio oktober in Ardooie. Gianni Vermeersch werd vijfde.

Een moeilijke start en een valpartij leken nog roet in het eten te gooien. Maar in de tweede helft van de zesde Brico Cross van het seizoen maakte van Aert het verschil. Quinten Hermans werd tweede, voor Jens Adams.

Van Aert pakte voor de derde opeenvolgende keer de zege in deze cross, ook in 2014 was hij de beste in Bredene. Gianni Vermeersch is eerste West-Vlaming op een vijfde plaats.

