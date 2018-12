Wout van Aert is topfavoriet op Cross Bredene

Wel van de partij is Wout van Aert. De wereldkampioen kan voor een unicum zorgen door deze cross voor de derde opeenvolgende keer op rij te winnen. Bovendien won hij ook al in 2014.

Voor de Brico Cross Bredene, de ereprijs Paul Herygers, behouden de organisatoren het parcours op en rond domein De Grasduinen. Voorheen lag de omloop uitgestippeld rond het Staf Versluys Centrum. Nu ligt het evenement meer landinwaarts.

Strijd om van te likkebaarden

"Wij hebben op deze locatie, die in 2017 voor het eerst gebruikt werd, meer mogelijkheden. Het parcours was selectief genoeg, want vorig jaar kregen we daar een strijd om van te likkebaarden", stelt parcoursbouwer Paul Herygers. "Ondanks het vriesweer is de ondergrond best vettig. Maar de omloop zal zeker niet herschapen worden in een modderbrij. Wat betreft de favorieten wordt Wout van Aert natuurlijk naar voren geschoven. We hengelden nog een hele poos naar de komst van onder andere Mathieu van der Poel en Toon Aerts maar die zegden beiden af. Toon Aerts wil zijn klassementen verdedigen en Mathieu van der Poel besloot in laatst instantie toch wat rust in te bouwen en te passen voor Bredene. Bij de vrouwen komt met uitzondering van Sanne Cant de volledige top van het vrouwenveldrijden aan de start."

Vorig jaar haalde Wout van Aert het in Bredene voor Mathieu van der Poel. Quinten Hermans werd derde voor Tim Merlier en David van der Poel.

Bij de vrouwen was de winst weggelegd voor de Italiaanse Alice Maria Arzuffi. De Britse Helen Wyman werd tweede. Loes Sels vervolledigde het podium.

Lees ook: