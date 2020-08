Wout van Aert topfavoriet op BK tijdrijden

De coronacrisis zorgde ervoor dat de renners een nieuw parcours kregen. De Zeelaan en de helling van de Hoge Blekker werden geschrapt. Door uit te wijken naar het militair domein is het makkelijker de start- en aankomstzone publieksvrij te maken. De eliterenners met contract werken drie ronden af, goed voor 41,6 kilometer. De wind kan een meer dan bepalende rol spelen, zeker bij de passage aan het kanaal. Vraag is wie Wout van Aert kan beletten zijn tweede Belgische titel op rij te pakken. Of heeft Victor Campenaerts opnieuw een superdag en pakt de werelduurrecordhouder de driekleur?

Geen Evenepoel en Lampaert

Yves Lampaert, die in 2017 in Chimay Belgisch kampioen werd, en Remco Evenepoel zijn er in Koksijde om gekende redenen spijtig genoeg niet bij. Het zorgt ervoor dat het kransje favorieten voor de titel slinkt. "Ik denk dat Victor Campenaerts en Wout van Aert alvast de grootste kanshebbers op de zege zullen zijn", bekende bondscoach Rik Verbrugghe. "Eerstgenoemde heeft wel een rugblessure opgelopen in Tsjechië. Ik hoorde van hem dat hij maandag een test heeft gedaan en dat hij de nodige wattages die hij moet trappen tijdens een tijdrit haalt. Maar echt perfect in conditie start Campenaerts niet. Wout van Aert van zijn kant is aan een ronduit schitterende periode bezig met onder meer winst in de Strade Bianche en Milaan-Sanremo. Die twee renners steken er volgens mij bovenuit."

Na het duo Victor Campenaerts-Wout van Aert staan er nog een pak te trappelen voor de laatste podiumplaats. "Thomas De Gendt, Xandro Meurisse, Senne Leysen, Frederik Frison en Jasper De Plus zullen wellicht strijden voor de bronzen medaille. Het zal alvast een open strijd worden op een mooi parcours. De omloop diende, door de coronamaatregelen, hertekend te worden. Het is jammer dat de zeedijk niet wordt opgereden, maar ik vind het nieuwe parcours wel ideaal voor een tijdrit." Vorig jaar pakte Wout Van Aert de Belgische tijdrittitel in Middelkerke (zie foto).